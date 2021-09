420 treballadors del servei de neteja de l'aeroport de Barcelona continuen en ERTO un any i mig després

Les treballadores i treballadors del servei de neteja de les terminals T1 i T2 de l'aeroport de Barcelona, porten des del mes de març del 2020 en ERTO derivat de la situació creada per la Covid19. Al llarg d'aquest temps el comité ha fet nombrosos comunicats denunciant la sobrecàrrega de treball que pateixen els treballadors d'aquest servei. Manuel Delgado és el president del Comité d'Empresa de SACIR, que ens explica el que està passant en aquest servei de neteja de l'aeroport del Prat: “Lo que está pasando es que hay aproximadamente 200 trabajadores en situación de ERTE, y unas instalaciones aeroportuarias que están funcionando ya al 90%. Es un ERTE que supera ya el año y medio. La actividad está repuntando, pero AENA y la empresa SACIR concesionaria se niegan a ir aceptando trabajadores. El ministerio de transportes ha implantado unos servicios mínimos abusivos que vulneran el derecho a la huelga. Se está restringiendo a los trabajadores el acceso a las terminales. Son 420 trabajadores que además están ganando un 30% menos de sueldo, pese a la sobrecarga de trabajo que están llevando a cabo sus compañeros. Le pedimos a la Adminisrtación que se implique, que no mire hacia otro lado. Queremos recordarles que el servicio de limpieza es un servicio esencial desde el minuto uno de pandemia. Y pese a eso las administraciones miran para otro lado, no están garantizando la higiene en un equipamiento como un aeropuerto. Creo que prevalece más mejorar las cuentas a costa de la salud de los trabajadores y también de los usuarios del aeropuerto. AENA está cuadrando sus números sin que le importe en absoluto la salud de trabajadores y pasajeros.