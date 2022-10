400 bars de l’àrea de Barcelona participen en una campanya de Sant Joan de Déu contra la soledat

La soledat no desitjada és cada vegada més freqüent i a Catalunya afecta un 26 % dels joves i la meitat de les persones majors de 80 anys. A més, un de cada quatre infants d’entre 10 i 12 anys afirmen que se senten sols. Són dades que ha donat a conèixer l’Obra Social de Sant Joan de Déu per engegar una campanya per sensibilitzar sobre aquesta problemàtica. Del 21 al 30 d’octubre qui ho vulgui podrà demanar un cafè solidari als 400 establiments de l’àrea metropolitana que participen en la iniciativa. En aquest webes poden consultar quins són i on estan situats.





Com es poden fer els donatius?





Tots els beneficis que s’obtinguin durant la campanya “Cafè solidari” es destinaran a finançar projectes que ajudin a millorar la vida de les persones que se senten soles i que són ateses als centres de Sant Joan de Déu. La primera opció per fer els donatius, és prendre un cafè en un dels bars adherits a la campanya. El que es pagui es destinarà a aquests projectes. Ara bé també hi ha altres maneres de participar-hi, com comprar tasses solidàries, organitzar un cafè amb amics o familiars o, directament, fer una transferència al compte bancari ES91 2100 0148 5201 0227 3939 o un donatiu al Bizum 00939.