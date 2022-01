141.164 catalans, en llista d'espera per operar-se

L'associació del Defensor del Pacient, alerta en la seva memòria anual que 141.164 persones es troben en llista d'espera per una operació a Catalunya, la comunitat on més pacients estan esperant una operació. Tot i això l'entitat recull que la llista d'espera quirúrgica s'ha alleugerit considerablement a Catalunya, amb 26.352 pacients menys que l'any anterior, i que el temps d'espera ronda els 152 dies. El defensor del pacient indica que segons dades del Ministeri de Sanitat a data del 30 de juny de 2021, 661162 pacients esperen una operació a la resta d'Espanya, amb una mitjana d'espera de 121 dies. La Carmen Flores López és presidenta del Defensor del Paciente, i amb ella parlem del tema: “Estamos hablando de un fracaso político. Llevamos muchos años denunciando las listas de espera, diciendo que falta inversión, ha llegado una pandemia y nos ha sacado aún más los colores. Los que están esperando en Cataluña, sin duda alguna verán agravada su situación de una forma importantes. Y luego viene lo peor: Mucha gente que está en lista de espera que pueden llegar a perder su trabajo, que perderán gran parte de su calidad de vida... cómo podemos solucionar esto? Pues pagando del erario público incapacidades, paro, etc... Esto se tiene que solucionar, y se ha de solucionar ya. Ningún paciente va gratis a la sanidad pública, la sanidad la pagamos entre todos, para tener una sanidad de calidad, y ahora lo que nos parece es que tenemos una sanidad de limosna. Sí, ha llegado la pandemia, hay un virus, pero hay muchos más virus: El de los enfermos crónicos a los que no se les hace un seguimiento, hay un virus en la atención primaria que está siempre colapsada, que no hay médicos.. son culpables los trabajadores? No, ellos son otras víctimas de esta falta de inversión y de esta falta de voluntad política. Tampoco pedimos milagros, solo pedimos que las personas sean atendidas rápida y eficazmente.