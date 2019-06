Tiempo de lectura: 1



Ahir va ser la Keynote d'Apple per desenvolupadors, la WWDC on la companyia de la poma va mostrar el seu nou Mac Pro, amb Xeon de 28 nuclis i fins a 1,5 TB de Ram i monitor Retina 6K que estableix com al Mac més potent fins ara, l'obtenció del Mac Pro es per separat amb un cost de 5.999 $ i la pantalla amb una resolució de 6016 x 3384 píxels es ven per separat amb un cost de 4.999 $ amb un suport per aquesta pantalla per 999$. A més a més, a la mateixa Keynote, es va presentar el nou sistema operatiu dels iPads, l'iPadOS; consisteix en una reversió de l'antic sistema de iOS, però ajustant les capacitats de la pantalla i processador dels iPads actuals; l'última versió de iOS 13 que inclourà una funció de mode obscur; i un redisseny de tvOS. Xiaomi i Oppo han aconseguit crear una càmera que s'integri a la pantalla de manera invisible, el que significaria que la funció que fins ara ha realitzat el notch no seria necessària i podríem començar a parlar de càmeres en pantalla totalment invisibles.