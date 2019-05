La web 'www.racisme.cat' simula situacions de bullying per conscienciar a la gent sobre racisme

Tiempo de lectura: 1



L'Adría Mampel, membre desenvolupador d'aquest simulador web per conscienciar sobre el racisme. L'origen d'aquesta idea surt d'un concurs on els tres membres van voler desenvolupar una pàgina web que no només servis per guanyar aquest concurs, sinó que també fos funcional a un pla més llunyà. La web 'www.racisme.cat' funciona de manera que l'usuari rep uns estímuls audiovisuals on et poses en la pell d'algú que està rebent assetjament o racisme; gràcies a aquesta web s'intenta conscienciar sobre el racisme.