El 'violador de Martorell' torna a judici per un cas de violació.

Tomás Pardo, s'ha d'enfrontar al judici on és acusat per segrestar, agredir i intentar matar a una dona el 2016.

El Doctor Bernat Tiffón ens explica que aquest dimecres vint de març, Tomás Pardo és jutjat per l'assassinat d'una dona a la qual va violar, apunyalar i tirar el seu cos per un barranc. El fiscal reclama 70 anys de condemna a presó, que determina que la causa de reincidir en aquest delicte sexual, ha sigut impulsat per "la rabia contra les dones" i l'acusació va defensar que aquest odi era degut al fet que no podia veure a la seva filla per l'oposició de la seva dona.