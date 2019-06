El videoclip de la cançó 'Blinkters' va generar 10.000 visites en menys de 72 hores

Tiempo de lectura: 1



Passat un any i tornant a La Linterna Catalunya, ens retrobem amb el grup de música Shacal, on ens presentaran el seu nou single 'Blinkers'. La cançó 'Blinkers', nom en angles que significa vendes, i que es caracteritza per ser un single reivindicatori en temàtica animalista i vegana; el sinònim entre la venda que porten els cavalls i la ignorància generalitzada de les persones que consumeixen productes d'origen animal que no saben d'on venen aquests productes. La raó principal que el grup de música rock basi les seves cançons en la protecció dels animals ve degut a la voluntat de fer activisme i donar veu als animals: els de granja que moltes vegades viuen en situacions insalubres i en espais molt limitats, els animals de laboratori que són utilitzats per realitzar experiments, els animals utilitzats per la caça i posteriorment sacrificats o la tauromàquia.