La vida d'un descobridor de platges

S'autodenomina 'playólogo' de professió, i es dedica precisament a això: a buscar les millors platges del Mediterrani català i balear. Des de fa sis anys, Miguel Ángel Álvarez Alperi plasma els seus descobriments en la seva guia d'autor 'Todas las playas de...', uns llibres fets amb molta cura a on recull aquests espais íntims del litoral allunyats del turisme massiu i de masses. Parlem amb el Miguel Ángel i ens explica com és la seva feina i com fa les seves guies.