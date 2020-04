És viable que els locals obrin al 30% de la seva capacitat?.

L'hostaleria gironina dona per "perdut" el 2020 i ja assumeix que "no hi haurà temporada". La crisi del coronavirus ha tocat de ple un sector que viu, en bona part, de la temporada d'estiu. I és que des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG) treballen amb la idea que la recuperació per aquest sector es produirà a partir del març de 2021. L'entitat, a més, alerta que molts negocis poden tancar especialment els més petits si no se'ls hi dona liquiditat. En aquest sentit, el president de la federació, Antoni Escudero ens explica. "Ja no es tracta de quan es podrà obrir, sinó amb quines condicions. Obrir al 30% de la capacitat és absolutament inviable", assenyala.

Preocupació entre l'hostaleria de les comarques gironines. La crisi del coronavirus ha fet que, de moment, el sector porti un mes tancat i tot apunta que encara queden unes setmanes abans no es puguin obrir de nou els negocis. Però més enllà del quan, el que més preocupa al sector és com es farà, i en quines condicions. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona (FHCG) reclamen que hi hagi un protocol per tal que els empresaris tinguin clar quines mesures de seguretat i d'higiene s'han de prendre o si es limita o no l'aforament del local.

De moment, des de la federació no consideren que l'inconvenient sigui el calendari, tot i que els informes amb els que treballen pronostiquen que no serà fins el març de 2021 quan es podria parlar de "recuperació normalitzada". Això pinta un futur "complicat" de gairebé un any durant el qual caldrà "ajudar" el sector.

Crèdits que no endeutin

En aquest sentit, des de la FHCG aposten per oferir línies de crèdit amb carència de dotze mesos per als establiments més afectats per la crisi. Figueras recorda que el problema principal d'aquests negocis és la falta de liquiditat, per tant, reclama que els diners que es donin a aquestes empreses no les comprometi "encara més" en el futur.

No obrir, o fins i tot tancar

Des de la FHCG reconeixen que el cop per aquest sector serà dur i preveuen que molts negocis no tornin a obrir un cop s'acabi l'estat d'alarma, ja que les condicions en les que hauran de fer-ho "no seran favorables". En aquest sentit, preocupa especialment petits establiments com bars o restaurants que fins i tot es poden plantejar el tancament,

ja que si es limita l'aforament ho tindran difícil per poder mantenir l'activitat.

Cal recordar que molts hotels i restaurants viuen també dels casaments, que ara per ara no està clar que es puguin celebrar amb normalitat aquest estiu, ja que es tracta d'actes amb un nombre important de persones.

De fet, molts nuvis ja han posposat el seu enllaç per l'any 2021, i d'aquesta manera s'asseguren tenir data disponible. Per tant, molts d'aquests establiments es queden sense uns ingressos previstos per aquest any, que havia de ser, segons el sector una "bona temporada de casaments".