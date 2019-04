És veritat que els estruços amaguen el cap sota terra quan senten por?

Tiempo de lectura: 1



Avui parlarem sobre les expressions: 'Aflojar la mosca', que té el seu origen en l'època del 'Segle d'Or' (S. XVI – S. XVII), on membres de la germania de rufians utilitzaven el seu propi llenguatge perquè ningú més els entengués; específicament 'la mosca', són els diners que agafaven d'algun robatori, professionalment. Una altra expressió és 'sudar como un pollo', i es refereix al fet que algú suda molt, i com els pollastres no tenen glàndules sudorípares podríem pensar que és per aquesta raó, però en veritat ve de quan rostim els pollastres. I per últim, el mite que els estruços amaguen el cap sota terra quan estan en perill, sinó que en veritat ho fan per obtenir aliment.