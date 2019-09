Veïns d'Olot demanen pacificar el trànsit al poble i la seva variant

A la Setmana de la Mobilitat, la plataforma 'No és un vial, és un carrer' d'Olot vol reivindicar un altre tipus de mobilitat a Olot. La plataforma a la qual pertany Duaita Prats celebra els avenços aconseguits respecte a algunes reivindicacions que porten reclamant des de fa temps, com ara la millora de l'asfalt. Tot i això, no volen relaxar-se i continuen reclamant la pacificació del trànsit dins del nucli urbà i la construcció d'una variant per aconseguir-ho, cosa que admet que pot anar per llarg.