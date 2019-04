Veïns de Castelldefels denuncien que se'ls va posar en perill per un avió amb problemes.

Una aeronau de la companyia israeliana Arkia va haver de fer mitja volta diumenge tot just després d'enlairar-se per un incendi al motor

L'Associació Prou Soroll de Castelldefels ha denunciat el perill que va suposar que diumenge passat es desviés per sobre del municipi un Boeing 767 de la companyia israeliana Arkia que va haver de fer mitja volta tot just enlairar-se de l'aeroport del Prat per un incendi en un dels seus motors. Asseguren que l'avió, que va aterrar sense incidències ni cap passatger ferit, "podria haver causat una autèntica tragèdia" perquè va sobrevolar una àrea poblada per més de 20.000 persones. "Va ser una imprudència. El més lògic hauria estat aterrar des del mar per la pista transversal", han afegit. Els veïns que formen l'associació estan estudiant emprendre accions legals i exigeixen a Aena que implementi les mesures necessàries per evitar nous episodis similars.