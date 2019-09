Vapejar és tan nociu com fumar?

Tot i que els vapejadors van arribar al mercat amb la intenció d'ajudar a les persones a deixar de fumar i millorar la salut dels fumadors, sembla que això no és del tot cert. I és que alguns estudis han determinat que les cigarretes electròniques contenen substàncies que no estan regulades. Per tant, són perjudicials per a la salut dels consumidors, segons un article de la European Respiratory Society.

Parlem amb Antoni Baena, professor de Ciències de la Salut de la UOC i investigador de la Unitat de Control del tabac de l'Institut Català d'Oncologia.