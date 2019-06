La Universitat Rovira i Virgili creen una ruta sobre Josep Maria Jujol

L'objectiu d'aquesta ruta és donar a conèixer l'obra de l'artista en un recorregut per setze dels espais més emblemàtics

Tiempo de lectura: 1



El Roger Miralles, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura per donar conèixer al Josep Maria Jujol i el seu projecte. El Josep Maria Jujol va ser un dels arquitectes més importants del segle XIX; va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona durant una dècada i va realitzar un conjunt d'obres amb Gaudi, com: el revestiment ceràmic dels bancs i sostre del Parc güell, les baranes de la Pedrera i el revestiment ceràmic de la Casa Batlló. Va tenir una segona etapa artística apartada de la influència de Gaudí on va construir el santuari de Montserrat a la dècada dels anys 20 i 30, el Montferri, i la urbanització de la Plaça Espanya de Barcelona amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona 1929.