Una regidora de 18 anys a Olivella

No és habitual trobar joves de 18 anys interessats en la política, per això sobta el testimoni de Marina Rey. Ella és regidora pel PSC a l'ajuntament d'Olivella, i la regidora més jove de la comarca del Garraf. Estudiant de Psicologia a la UB, desembarca a la política local pel seu compromís amb Olivella."Sóc una persona molt involucrada en allò que m'agrada, com és el meu poble. Volia treballar per la joventut d'Olivella i Marta, l'alcaldessa, em va contactar per si volia treballar des de l'equip de govern". Inicia el seu camí en la política local, però no té cap meta fixada. "Vull provar aquests quatre anys i després ja veuré que faré".