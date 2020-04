Una ONG formada per veïns organitzats atén 900 persones vulnerables al Raval en el primer mes d'estat d'alarma

Una ONG formada per veïns organitzats del barri de Sant Antoni ha atès durant el primer mes d'estat d'alarma fins a 900 persones vulnerables al barri del Raval, en comparació amb el màxim de 120 persones que atén en un mes habitual.

L'organització demana la reobertura presencial dels Serveis Socials del barri així com tenir-hi contacte "permanent" i alerta que emergeixen noves maneres de pobresa.

Entre les situacions més comuns que s'han trobat hi ha autònoms que fa temps que no treballen, persones que han patit un ERTE però no han rebut la prestació, famílies monoparentals, persones sense llar o gent que no rebia les beques menjador, així com casos que esperen que s'activin els recursos de serveis socials.

Entre famílies vulnerables i persones sense sostre, De Veí a Veí ha lliurat en aquests primers 30 dies 2.200 plats preparats 1.200 quilos de fruita i verdura i 350 de carn i peix; a més de 3.400 productes làctics i formatges, 3.600 d’alimentació seca i llaunes i 1.200 litres de llet. També ha fet entrega de 1.200 productes de neteja per a la llar i 650 per a la personal.

L'ONG també està col·laborant en les necessitats que traslladen entintats veïnals del Raval, Poble Sec i Hostafrancs o l’Indian Culture Center, entre d’altres.

A La Linterna hem parlar amb el Santi, d'Acció Rivera Baixa, "la situació al barri es terrible, estem desbordats, aquesta crisi ha colpejat com enlloc al Raval. Pensa que molta gent hi vivia al dia, en economia submergida i de la nit al dia s'han quedat sense res". explica "jo estic al gimnàs social Sant Pau, a on es poden dutxar, obtenir roba neta i menjar. Donem 100 àpats diaris i si donessim 400 també s'esgotarien"

Subministren els productes a l’ONG empreses i col·lectius com el Banc d’Aliments, TGT, Mercadona, Condis, Fundació Àurea, Barca Cash & Carry, Consum, La Fageda, Nutrició Sense Fronteres, Bar Ébano, Food for Heros i 365 Càtering, a més del Mercat i els Trapelles de Sant Antoni. El veïns del barri també han fet donatius que, en aquest primer més d’emergència, superen els 9.000 euros per poder fer front a la compra de més productes.