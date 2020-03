La UGT critica la "patacada" d'autònoms a comarques gironines perquè se n'han perdut 2.500 des de principis del 2019

El sindicat proposa al govern espanyol que impulsi un nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals

ACN Girona.-La UGT ha criticat que les comarques gironines han perdut gairebé 2.500 autònoms des de principis del 2019. El sindicat assegura que això suposa una autèntica "patacada", perquè el gruix d'aquestes baixes no són causa directa de la regularització dels falsos autònoms, sinó que la majoria venen del sector serveis (com ara l'hostaleria, la restauració i el comerç). A més, la UGT destaca que dos de cada deu autònoms gironins es veuen forçats a abandonar l'activitat abans d'un any perquè no els surten els números, i que fins al 81% no tenen assalariats o no es poden permetre contractar ningú. Per millorar la situació del col·lectiu, el sindicat proposa al govern espanyol impulsar un nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals.

Els autònoms tenen dret a cobrar una prestació de 4 mesos. Quan aquestes persones ja han esgotat la prestació i tenen més de 52 anys, no es pot agafar el subsidi de majors de 52 anys. Això és per que hi ha una clàusula que els treballadors / es autònoms no compleixen, però tots els altres els compleixen. És imprescindible tenir a l'almenys 6 cotitzats per aprovar el registre general, això ha portat a nombroses queixes dels treballadors autònoms. Defensen que no se'ls pot exigir 6 anys cotitzats. L'objectiu és implantar un subsidi especial per a persones majors de 52 anys d'edat, a part d'un grup col·lectiu inclusiu i social.