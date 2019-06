Troben aigua en una mostra extreta de l'asteroide Itokawa

Tiempo de lectura: 1



L'Antonio Bernal, astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona sobre l'asteroide Itokawa que va passar molt a prop de la Terra el darrer més de maig i el descobriment del qual podria ocultar-se en el seu interior. Dins l'asteroide, es va trobar aigua que és igual a la que hi ha als oceans de la Terra, però abans d'aquest descobriment, es va trobar una situació semblant, quan la nau Rosetta va trobar que l'aigua d'altres asteroides no era igual, però sí que hi havia moltes similituds.

Es creu que la Terra es va formar dels successius xocs d'asteroides que van anar conformant una estructura rocosa cada vegada més gran i amb més massa, així que gràcies a aquesta informació, podem pensar que els xocs d'aquests asteroides fa 3.500 milions d'anys també va establir la creació dels primers oceans provinguts de l'interior d'asteroides.