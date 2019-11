Trobada internacional d'experiències i practiques per una transició energètica

Els dies 8 i 9 de novembre del 2019 Enginyeria Sense Fronteres (ESF) conjuntament amb altres organitzacions de l'Estat Espanyol convoquen a Barcelona una trobada per la lluita contra la pobresa energètica ubicades tant al sud com al Nord global que qüestionen i resisteixen a les polítiques energètiques actuals i que treballen per transformar-les. Parlem amb Irene González, membre d'Enginyeria Sense Fronteres i de l'aliança contra la pobresa energètica.