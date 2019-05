Treballadors de Glovo responsabilitzen a l'empresa la mort del jove d'aquest dissabte per un camió d'escombrar

La concentració ha sigut per protestar per la precarietat laboral en la qual es troben els riders de l'empresa, situació de fals autònoms

La Núria, portaveu de la Plataforma de Riders per Drets, per parlar sobre la mort d'un jove el dissabte passat. Avui s'ha celebrat la segona concentració davant de la sede de Glovo, al carrer Pujades a les 12.00 h on han anat a la vora de 100 repartidors, però a partir de les 13.00 h s'ha cremat una motxilla de la companyia, on més tard, a més a més de les motxilles, també s'han cremat dues rodes i han llençat ous i tomàquets a la fatxada de la sede.