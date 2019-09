El trastorn bipolar

En aquesta nova temporada tornem a comptar a un dels nostres col·laboradors, el Dr. Bernat Tiffon, psicòleg forense de la Consultoria Psicologia Legal y Forense. En aquesta primera visita del curs el Dr. Tiffon ens parla del trastorn Bipolar, o com es deia antigament, el trastorn maníac-depressiu. Aquest trastorn presenta una alternança de l'estat d'ànim en el qual el subjecte passa per episodis depressius i després per episodis maníacs amb períodes intermedis d'estats d'ànims normals que faciliten aquesta transició.