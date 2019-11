Mercuri s'ha vist per davant del Sol i no tornarà a passar fins l'any 2032

El fet que sigui tan important que Mercuri passi per davant del Sol és que passa molt pocs cops a la nostra vida, i ja no ho tornarem a veure fins d'aquí a 13 anys. Aquest esdeveniment és bastant irregular, encara que es veu 13 vegades per cicle. Tot hi no ser un fenomen espectacular, és molt poc freqüent i val la pena perquè és una cosa que només veurem 1 o 2 cops a la nostra vida. Parlem amb Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra.