Tractorades en Catalunya per demanar mesures urgents pels agricultors.

Els agricultors catalans han iniciat una tractorada en diversos punts de Catalunya per demanar al govern mesures urgents a favor del sector. La mobilització les ha convocat el sindicat Unió de Pagesos (UP) i es duen a terme conjuntament amb altres en tot l'Estat. Entre les mesures que reclama la Unió de Pagesos, està "l'aplicació justa" de la Política Agrària Comú (PAC) en l'Estat, "així com un repartiment just i equitatiu del valor afegit en la cadena alimentària".