Torna el #CAVASound: Cava, música en directe amb un ambient únic

El primer #CavaSound d'aquesta tardor tindrà lloc al 10 d'octubre a Barcelona, i la ubicació exacte es desvelarà el mateix dia de l'acte. Aquesta trobada d'estil afterwork està pensada per apropar als adults més joves al Cava, on aquest i la música són els protagonistes d'aquest acte fomentada pel Consell Regulador del Cava. Aquesta quedada se celebrarà de 19.30 a les 22.30 hores, on els assistents podran gaudir d'un ampli ventall de Caves, acompanyats per un refrigeri gurmet, amb la música en viu i més novetats que és revelaran durant la jornada. Parlem amb Patricia Correia, directora de comunicació de la D.O. Cava.