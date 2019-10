Tomás Navarro ens presenta el seu nou llibre "Yo soy así (y ya no me importa)"

Tomás Navarro ens presenta el seu nou llibre, junt amb Fernando Trás de Bes, "Yo soy así (y ya no me importa)". El llibre tracte de 17 relats on podem observar diferents perfils psicològics que tots tenim en el nostre entorn on aquests, estan portats a l'extrem. En aquests relats podrem descobrir algunes de les claus psicològiques per millorar la nostra vida i la dels qui ens envolta.