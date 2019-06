'Tolkien' i la creació de mons de fantasia

Tiempo de lectura: 1



Com cada divendres, aquí a La Linterna Catalunya, comentarem les estrenes de la setmana, com ara 'Largo viaje hacia la noche', on el Luo Hogwu regressa a Kaili, la seva ciutat natal, de la que va fugir fa diversos anys, on va haver de deixar el seu antic nom, Wan Quiwen. També portem una de les pel·lícules més esperades pels fans d'aquest autor 'Tolkien'; aquesta biografia de l'escriptor, lingüista i professor universitari J.R.R. Tolkien, l'autor del 'Senyor dels Anells' i 'El Hobbit' entre moltes més obres. S'explora els anys de joventut, amor, aprenentatge i com va arribar a crear les obres que a tants ens han captivat. Per últim, portem una pel·lícula d'animació 'El pan de la guerra'; on la Parvana, una noia d'onze anys que viu a Kabul durant el període del domini talibà. En ser el seu pare detingut, la seva família es queda sense recursos i com les noies no tenien dret al treball, decideixen transformar a la Parvana en un noi.