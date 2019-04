The Kings Parade actuaran el pròxim divendres a Razzmatazz

Tiempo de lectura: 1



Parlarem amb The Kings Parade, el grup britànic de música alternativa que tenen una gira per l'Europa Occidental on els seus fans estan mobilitzats per tot el continent. A més ens comenten que estan preocupats pel Brexit i les limitacions que tindrien si això passaria, però no els aturaria.

The Kings Parade, grup britànic de música alternativa, actuaran el divendres 12 d'abril a la sala 3 de Razzmatazz.