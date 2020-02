Lluny de la típica agència de cursos a l'estranger a peu de carrer, concertar una entrevista amb Montserrat Viñamata, directora de The Georgian Manor House, bé pogués semblar-se a acudir a una cita en una casa d'alta costura. Amagada de la vista del públic, en aquesta consultoria educativa boutique de Barcelona, on es fa el producte a mesura del client, fins al més mínim detall té raó de ser.

Amb una gran experiència formant a alumnes en prestigiosos centres internacionals, l'equip de The Georgian Manor House, ofereix un servei totalment personalitzat en el qual se seleccionen i dissenyen programes acadèmics a l'estranger adaptats a les necessitats específiques de cada client, tingui l'edat que tingui.

Així, la missió principal de l'equip de The Georgian Manor House és ajudar l'alumne a trobar la seva vocació, i dissenyar-li un itinerari educatiu a mesura que li porti fins ella, tenint en compte prèviament el seu perfil acadèmic, qualitats i sobretot “potencial”, construint a poc a poc un currículum que li permeti aconseguir uns objectius establerts. I no és tasca fàcil. Cada estudiant és un món, i per això és fonamental identificar quines són les veritables capacitats, motivacions i sobretot qualitats des de molt primerenca edat per a poder prendre aquelles decisions a nivell formatiu que estimulin els punts forts de l'alumne des de la infantesa, permetent-li així ser capaç de desenvolupar tot el seu potencial.

Després de dues dècades educant i formant a alumnes de totes les edats, en tota mena de col·legis de USA, Regne Unit, Canada, Suïssa, França, Alemanya, Irlanda, Àustria i Espanya, Montserrat Viñamata, directora de The Georgian Manor House, i el seu equip han desenvolupat un sistema pioner per a seleccionar o fins i tot dissenyar el millor camí acadèmic a la mesura del perfil de cada estudiant.

La metodologia de l'empresa està basada en un concepte innovador de consultoria educativa, el ‘Centre de Suport per a l'Excel·lència Curricular’, una guia que ajuda a l'alumne a seleccionar el camí apropiat, des del principi, amb la finalitat d'aconseguir uns objectius.

Depenent de l'edat de l'alumne -nen, adolescent, universitari o adult-, i la durada del programa a realitzar -de tala o llarga durada, d'idiomes o d'estiu-, un equip es posarà en acció per a avaluar el perfil de l'estudiant i seleccionar o organitzar aquell programa educatiu idoni per a cada alumne segons uns objectius a llarg termini.

Aquest equip està compost per psicòlegs i consultors educatius amb més de 20 anys d'experiència en el sector.

Així mateix, el servei inclou un sistema de monitoratge i seguiment del rendiment acadèmic de l'alumne a l'estranger, cerciorant-se que l'estudiant està construint el currículum adequat per a accedir a les millors institucions d'educació superior.

El gran avantatge competitiu de The Georgian Manor House és que només col·labora amb veritables centres d'elit els nivells d'hispanoparlants de la qual, rànquings, serveis i especialitats, tant esportives com acadèmiques, són revisades anualment. Els clients de The Georgian Manor House saben que l'agència treballa única i exclusivament amb els programes de més alta qualitat, havent portat a alumnes a centres de gran prestigi internacional que van des de des de Elementary Schools fins a universitats com London School of Economics, Bath, Cambridge, Lancaster, Warwik, Boston University, entre moltes altres.

Avui, The Georgian Manor House té la seva seu central a Barcelona, amb una delegació a Madrid, dirigida per Alonso Enrique González de Gregorio, i amb presència en països com Anglaterra, Irlanda, Mèxic i els Estats Units, des dels quals ofereix els seus serveis a nens i adolescents, però també a adults i professionals. La seva excel·lent labor formativa els ha portat a comptar amb clients en altres països com Itàlia, França, Dinamarca, Luxemburg, Suècia, i fins i tot Kuwait.