La tercera caminada solidària de Caritas es celebrarà el pròxim 18 de maig

L'adjunt de comunicació i relacions institucionals de Caritas Barcelona, Ferràn Casamitjana ens explica en què consisteix aquesta caminada solidària. Per celebrar el 75 aniversari de la fundació, Caritas ha volgut fer una sèrie d'actes, i un d'ells ha sigut la carrera solidària que la recaptació dels participants de 8 € serà íntegrament al finançament del programa laboral 'Feina amb cor'.

El programa 'Feina amb cor' permetrà a gent trobar feina on les empreses que estan associades a Caritas, fent un seguiment de 3 meses per a veure si la inserció ha sigut òptima.