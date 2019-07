Tenir amics a la feina augmenta la productivitat

Tenir un bon ambient laboral és primordial per a qualsevol treballador i ara se sap que això repercuteix en l'empresa. Amb motiu del pròxim Dia Internacional de l'Amistat, Bizneo HR ha analitzat com influeix en les persones les bones relacions interpersonals entre els treballadors d'una empresa i si això repercuteix d'alguna manera en la productivitat. I de fet, és així. Un bon ambient laboral pot incrementar la productivitat fins a un 12%, i el 7% dels enquestats asseguren que això fa que se sentin més compromesos amb l'empresa. Per sortir de dubtes parlem amb Águeda Llorca, Directora de Comunicació de Bizneo HR.