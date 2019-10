Tenen els catalans una bona qualitat de la son?

Més de la meitat dels catalans diu que no dorm prou però que no fa res per canviar la situació. El dr.Estivill està de celebració, la seva clínica de la son fa 30 anys i ens parlar clar d'un tema que controla com nungú. La son es una activitat necesaria per la supervivència del cos. És com un taller, comenta Estivill, que repara i sintetitza tot el que s'aprés durant el dia. Per això el petits necessiten mltes més hores de son que la gent gran. Com hem de fer per dormir bé? d'entrada res de pantalles, activitats i coses que ens puguin interessar... millor una activitat relaxant que ens ajudi a desconectar i donar pas al tant desitjat dolç somni.