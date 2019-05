JBCN4KIDS tallers de programació per nens i adolescents

Tiempo de lectura: 1



El Jonatan Vila, organitzador de la JBCNCONF i JBCN4Kids ve per comentar-nos el paper que té la tecnologia en les nostres vides, i específicament, en les vides dels nens. Els infants tenen una oportunitat per desenvolupar noves tecnologies, que els hi afecta directament i aprofitar aquesta interacció per poder aprofitar l'excel·lència dels nens i instruir-los perquè no siguin mers usuaris, sinó que també es dediquin a programar per crear tecnologia. Per en Jonatan, és important educar els nens a entendre que les apps que utilitzen dia a dia tenen un treball darrere i que existeixen diferents rols i requeriments perquè sàpiguen d'on surten aquestes aplicacions.