El personal docent investigador reclama l'aplicació de les millores previstes pel nou Estatut

L'Alejandro Ramos, membre del Colectiu Doctorands en lluita, ens explicarà la valoració de la vaga que es va realitzar ahir. Parlem d'un èxit per part del seguiment de les institucions com ara la Universitat Autonoma de Barcelona, i fer difusió dels motius que comporta la convocació d'aquesta vaga, i posteriorment la mobilització a la Plaça Urquinaona. Els motius de la vaga son per reclamar que les universitats i centres d'investigació comencin a aplicar el nou Estat del Personal d'Investigació, que comportaria una pujada dels sous, i una pròrroga dels contractes predoctorals, que en molts casos comportaven un frau en casos en els quals els investigadors no cobraven.