La tecnologia 5G arriba a Espanya aquesta setmana de la mà de Vodafone

L'Edu Porta com cada dimarts ens porta la actualitat de les noves tecnologies, i sobre com el seu ús ens pot canviar el futur

La AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) ha decidit sancionar a La Liga de Futbol Professional amb una multa de 250.000 € per permetre que la seva aplicació activar remotament els micròfons sense pagar llicencia. Vodafone llençarà la seva xarxa 5G espanyola el pròxim 15 de juny, on permetrà als seus usuaris amb unes descàrregues d'1 Gbps i han promès que a finals del 2019 seran 2 Gbps. A més a més, com a curiositat del món dels videojocs, hem presenciat les conferències de Microsoft i Square Enix, on la companyia estatunidenca ha promès amb Project Scarlett el 8k, 120 FPS, SSD, i 4 generacions de contingut en 2020. Per part d'Square Enix, van mostrar un nou tràiler de Final Fantasy VII Remake on a més a més han mostrat data de llançament el març del 2020, a més d'un nou joc amb temàtica del Vengadores 'Marvel's Avengers'.