'Taxi Project 2.0', l'antilobby per lluitar pels drets dels taxistes europeus

Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi, ens explica el nou projecte d'antilobby per part del sector del taxi a escala europea, per lluitar contra els lobbys europeus que defensi la classe treballadora, i en aquest cas dels mateixos taxistes. Les queixes d'aquests sectors són que les directives europees fan que grans empreses es beneficiïn econòmicament deixant de banda altres sectors, o inclòs la gent local del lloc on s'apliquen.