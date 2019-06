El suïcidi és la primera causa de mort entre els joves d'entre 15 i 34 anys

Les causes del suïcidi poden deures a factors com l'assetjament escolar, problemes familiars i altres problemes socials

L'Isaura González, membre del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut i responsable de l'àrea de Salut per parlar del suïcidi i específicament del suïcidi entre els joves. El suïcidi juvenil és la primera causa de mort entre persones d'entre 15 i 34 anys i des del Consell Nacional de Joventut és una problemàtica que volen fer front. En molts casos, en la nostra societat no es tracten temes sobre la prevenció del suïcidi, només trobem visibilitat en casos amb molta repercussió on no es parla amb professionalitat o inclòs en altres casos de salut mental on es mostren prejudicis.