Steve Bannon, crònica d'un estratega ultradretà

El crític de cinema, Víctor Esquirol ens comenta com cada divendres, la critica 3 pel·lícules en cartellera de la seva elecció

Tiempo de lectura: 1



'Detective Pikachu', la pel·lícula inspirada en el joc clàssic de Pokémon que fa un salt a la pantalla gran, com a protagonista tenim el Tim i amb l'ajuda d'un Pikachu detectiu que pot parlar amb altres pokémon han de resoldre la desaparició del pare d'en Tim. 'Los hermanos sisters', tracta la història de dos germans assassins a sou que són contractats amb l'objectiu d'abatre a un buscador d'or. 'Steve Bannon, el Gran Manipulador', un documental sobre i crònica sobre la vida de l'Steve Bannon, com la campanya política de Donald Trump per estendre els valors de la ultradreta.