Starraco Wars celebrarà la seva tercerà edició el 8 i 9 de febrer

Després de l'èxit de les dues edicions anteriors de Starraco Wars el món del fandom de la ciència-ficció i la fantasia es trobava una mica abandonada a la província de Tarragona, per això van voler fer un pas més i oferir als fans continguts d'altres sagues icòniques, sense oblidar Star Wars, ni del caràcter benèfic de l'esdeveniment. L'organització de Starraco Wars va sorgir fa tres anys per la representació de personatges de Star Wars, que amb l'agrupació de vàries associacions, es van posar d'acord per fer un esdeveniment a Tarragona del tema.

Per a aconseguir-ho han volgut ampliar la proposta d'ocupar no tan sols el Palau de Congressos sinó també el Recinte Firal, passant de 10.000 m² de continguts a més de 13.000. Amb aquesta expansió es busca seduir al públic amb una experiència més enllà de Star Wars que habitualment només es pot gaudir davant d'una pantalla.

El target de l'esdeveniment són les famílies i els fans més acèrrims, sense oblidar el públic en general, així es vol intentar posicionar a la ciutat de Tarragona en el mapa de l'univers "friki" del país. Una de les principals bases de les anteriors edicions de Starraco Wars i amb la qual el públic quedava més content era la gran varietat d'exposicions (props, col·leccionisme i vestuari), photocalls i personatges reals oferts.

Les activitats que podem tovar són exposicions; de retorn al futur, strar trek, entre d'altres, vehicles; com el Delorean (Retorn al futur) o l'Ecto-1 (Cazafantasmas), photocalls de Terminator, Star Wars o Stranger Things, conferències i presentacions de nou llibres o actors de doblatge de les pel·lícules i concursos i tallers, entre moltes altres activitats.

Parlem amb Ivan Carrasco, cap organitzador de Starraco Wars.