'Sombra', la història de la traïció i guerra sota el govern d'un rei totalitari

'Hellboy', pel·lícula en forma de remake on l'AIDP (L'Agencia per la Investigació i Defensa Paranormal), que encomien la tasca de derrotar un esperit maligne, La Reina de la Sang a Hellboy. Aquesta reina maligna coneguda com a Nimue va ser xicota de Merlí, però va ser corrompuda per màgia negra i enterrada, però ara ha tornat. 'Casi Imposible', tracte la història del Fred Flarsky, el qual es torna a trobar amb el seu primer amor, actualment una de les dones més influents del món, la Charlote, que li demana a en Fred que s'uneixi com a part del seu equip de govern per arribar a la presidència del país. I per últim, tenim 'Sombra', que el comandant militar, Deng Chao del exèrcit d'un perillós rei, Zheng Kai, ha d'enfrontar-se a les greus traïcions que enfronten les corts del rei.