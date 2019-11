"A SOLAS" un llibre per descobrir el plaer d'estar amb tu mateix.

En el món actual, i especialment a partir d'una certa edat, sembla que la solitud s'entén com un fracàs: estar solter, soltera, sol o sola... és alguna cosa que hem d'evitar o superar al més aviat possible. No obstant això, saber estar només és en realitat indispensable i un signe de maduresa, d'autonomia i de riquesa personal. La xerrada amb l'autora, Silvia Congost, ens ho deixa clar. La solitud és domesticable.