El 5G s'obre camí amb un ajustament de canals de televisió

El canvi comença, i canviar de freqüència els canals de Televisió per obrir camí al 5G arribarà. Això passa perquè per poder tenir el 5G fan falta recursos, l'espectre radioelèctric. Aquest, és des d'on viatge la informació de manera sense fils per tal que els nostres mòbils es puguin comunicar amb la torre de comunicacions. Aquest espectre és finit, i a mesura que volem posar nous serveis, que ocupen espai en aquest espectre, ens fa falta treure recursos, en aquest cas de la TDT, i assignar-los en una altra funció, el 5G. Parlem amb Pere Tuset, professor dels Estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació a la UOC.