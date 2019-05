S'intensifica la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units

Tiempo de lectura: 1



El Juan Carlos Higueras, professor d'estratègia en EAE Business School que ens explicarà quines repercussions pot tenir en un àmbit local i nacional a Catalunya, la guerra comercial que avui en dia es disputa entre els EUA i la Xina. Aquesta guerra comercial per un costat podria beneficiar als països de la Unió Europea perquè algunes companyies estatunidenques vulguin traslladar la seva activitat comercial envers aquests successos, però per una altra banda, nosaltres ens podem veure afectats per la gran quantitat de productes que vénen directament de la Xina o inclòs de productes que es fabriquen amb matèries primeres xineses, com ara Intel, que venia els seus xips a Huawei.