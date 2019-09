El sindicat USTEC reclama més professorat a les aules

Ramon Font, del sindicat USTEC és contundent: 'Després d'un any, no es nota cap diferència entre l'administració que gestionava el 155 i el govern actual'. I és que reclama millores en la inversió en educació, començant pels professors. 'Hi ha més professorat, però hi ha molt més alumnat'. La llei catalana ja contempla invertir en educació el 6% del PIB, cosa que actualment no es compleix. 'A més, cal dir que aquest percentatge és el que recomana l'OCDE i és el percentatge que tenen els països del nostre entorn'. 'El 2010 no estàvem per tirar coets, però en 9 anys no només no ha millorat sinó que ha empitjorat'.