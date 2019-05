S'inclourà el maltractament psicològic com a motiu suficient per desheretar

Tiempo de lectura: 1



Carlos Carretero, advocat ens parla sobre una reforma del codi civil per deixar l'herència legitima en casos de maltractament i s'especifica maltractament psicològic. Això En casos on una persona deixa l'herència a una altra persona que no siguin els seus fills o filles, la seva descendència pot reclamar-li el 25 per cent de l'herència, aquest 25% és el que es nomena herència legitima. És per això que aquesta reforma pot anular aquesta herència legitima si succeeixen episodis de violència física o psicològica.