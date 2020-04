Servirà el sondeig de test per coronavirus que comença avui? Per què no es fa a tothom? D'on ve la covid-19?

Servirà el sondeig a la població? per què no s'han fet test a tothom? per xerrar d'aquestes qüestions, i moltes més, a La Linterna Catalunya hem parlat amb el genetista Salvador Macip, investigador de la Universitat de Leicester a Regne Unit i professor de ciències de la salut de la UOC.

"el virus sembla estable geneticament parlant, això significa que no serà com la grip estacional que muta i cada any tenim un virus diferent. Això permetrà trobar una vacuna per a immunitzar-nos. de tota manera, encara que la ciència està treballant molt ràpid, encara no ho sabem amb certesa." ens explica. "senzillament no és fan test a tothom perquè hem patit un problema de logística". diu Macip.

"L'última pandèmia va ser la del 2009 i ens hem preparat poc per a aquesta. No hi ha protocols bàsics d'actuació i els polítics estan improvisant al llarg de tota la pandèmia" critica Salvador Macip.



El coronavirus és "menys agressiu" que la grip, la SIDA, la malària i la tuberculosi, que són les 4 plagues actuals. És probable que "puguem controlar-ho al llarg dels pròxim mesos. Ho aconseguirem controlar i superar" assenyala Salvador Macip.

La informació que donaran els test que es comença a realitzar entre la població "és essencial per a veure quina protecció té la població". La única manera de superar aquesta pandèmia "és aconseguir immunitat de grup".



La comunitat científica encara "no entenem quin tipus d'immunitat dóna aquest virus" ja que hi ha informació contradictòria. D'una banda "el virus general anticossos però no sabem puix que temps" i d'altra banda es donen "casos de reinfeccions".

Segons el genetista, si tinguéssim una immunitat de grup "del 50 % seria una gran millora" però afirma que "estem lluny d'aquest 50 % ja que els primers estudis assenyalen que estem a prop del 5 %".