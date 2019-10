Segueix la desacceleració econòmica, tancarem l'any amb una reducció de la taxa de l'atur interanual

S'acaben de conèixer les dades del qüestionari de població activa del 3r trimestre de l'any, i en aquest període hi ha hagut 19,9 milions de persones treballant. Un total de 346.300 ocupats més que l'any anterior i el número més gran de persones ocupades des de desembre del 2008. Creix el lloc de treball pels dos sexes, per espanyols i per immigrants. En canvi decau el lloc de treball de persones entre 25 a 39 anys i en el sector d'agricultura. Parlem amb Javier Blasco, director del Adecco Group Institut.