Saps com tenir una bona digestió? “el secreto de la buena digestión”

L'Ángela Quintas, química, experta en nutrició clínica, ens presenta el seu nou llibre 'El secreto de la buena digestión', on reflecteix la seva experiència d'aquests 20 anys ensenyant a millorar els hàbits de menjar, entre altres assumptes clínics. L'autora ens guia a través de les seves 250 pàgines d'una manera senzilla per tot el que hi ha darrere d'un procés tan vital com és el recorregut del menjar una vegada que entra en el cos i l'excretem passats uns dies. En l'era de la nutrició i el menjar saludable descobrim que mals i malalties com ara les migranyes, el mal alè o l'obesitat estan estretament relacionats amb la nostra digestió. De manera pròxima i senzilla desenvolupa algunes de les patologies més comunes i els seus tractaments, on exposa fascinants anècdotes relacionades amb l'aparell digestiu atacar tabús i destruir mites estesos relacionats amb la nutrició.

Sinopsis:

Ens asseiem a la taula, punxem amb la forquilla un tros de menjar, ens l'emportem a la boca, la masteguem, la deglutim… I després què?

Mengem almenys tres vegades al dia durant tota la nostra vida, però no sabem gairebé res del que ocorre dins de nosaltres quan ingerim un aliment. Com a conseqüència, sovint tampoc entenem la manera en què el nostre cos reacciona enfront del que hem menjat. Per què hi ha coses que ens sentin bé i unes altres que no? Quina relació hi ha entre el que mengem i les malalties que desenvolupem al llarg de la vida? Què ens diu l'estómac quan fa soroll? El mal alè, les migranyes, les inflors abdominals, les al·lèrgies, l'obesitat i fins a les depressions poden tenir el seu origen en una mala digestió.

Aquest llibre, ple de curiositats, toca cada aspecte rellevant del nostre procés digestiu, fins i tot fins a arribar a aquesta gran desconeguda: la caca, que tant pot explicar-nos sobre la nostra salut. Entendre de manera senzilla la complexitat de l'intestí ens farà més conscients a l'hora de decidir què menjarem demà per a sentir-nos millor.