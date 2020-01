Com cada dilluns, el nostre Alfred López, 'El listo que todo lo sabe' ens omplirà de nous coneixements i curiositats. Avui parlarem sobre el significat i origen de les expressions:

- El curiós motiu de dir 'hogar' al lloc on residim

Coneixem com a llar al lloc on residim o, dit d'una altra manera, el nostre habitatge o casa.

Però així com ara, en usar aquest terme, ens referim al que és el domicili en si, originalment la paraula llar no s'usava per a tal fi.

Etimològicament el terme 'hogar' és el resultat de substituir la primera lletra del vocable 'fogar' el qual significava literalment 'foc' i provenia del llatí 'focus' (el fet de la substitució de l'efa per l'hac podem trobar-ho en altres paraules, com facer/fer o fermoso/bell).

-Sabies que el que avui coneixem com a 'calaix flamenc' va ser creat per esclaus africans al Perú?

Gran part d'Amèrica es va omplir d'esclaus provinents d'Àfrica portats fins allí, a partir del segle XVII, pels colonitzadors del Nou Món els qui volien d'aquesta manera tenir abundant mà d'obra (a un mínim cost) que treballaria les fèrtils terres d'aquell immens i pròsper continent.

L'Imperi Espanyol, a través dels seus Virregnats, va ser una de les nacions que més va col·laborar a això (a través de la literatura, sèries i pel·lícules solem tenir l'errònia percepció que l'esclavitud es va realitzar als Estats Units), sent el Perú una de les destinacions al qual els espanyols més africans van portar.

Se'ls va intentar reprimir i prohibir tots aquells ritus i costums que els esclaus van portar des de la seva Àfrica natal, entre ells tocar el tambor.

- El curiós origen etimològic de la paraula murciélago

Com bé sabreu, una murciélago és un quiròpter nocturn que s'alimenta d'insectes, habita normalment en coves o llocs foscos i que es col·loca boca baix penjat del sostre. És molt comú que apareguin en pel·lícules de terror i se l'ha relacionat sovint amb el mite del vampirisme.

La paraula murciélago, tal com la coneixem avui dia, va sofrir una metàtesi, que és el canvi d'algunes lletres dins d'una paraula, ja que originàriament se'n deia en castellà murciégalo. Aquesta forma és actualment correcta i està recollida en el Diccionari de la RAE (encara que cal destacar que està marcada com d'ús vulgar).