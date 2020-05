Alfred López es divulgador científico y autor de la saga de libros sobre curiosidades "ya está el listo que todo lo sabe" y nos trae hoy estas tres curiosidades.

¿De dónde viene llamar ‘pasma’ a la policía?

Muchas son las palabras que hemos heredado de la lengua de la germanía (argot usado comúnmente por ladrones, rufianes y gente de mala vida), y el término ‘pasma’ con el que se nombra a la ‘policía’ es uno de ellos, aunque llegó a nosotros, al igual que otros muchos vocablos, a través del caló (lengua de la etnia gitana).

Hoy en día se utiliza pasma para referirse, de modo coloquial o despectivo, a cualquier miembro del cuerpo policial, pero en sus orígenes el término tan sólo se utilizaba para hablar de la policía secreta o los agentes que iban de paisano.

¿Sabías que en la escena del monólogo ‘Ser o no ser’ Hamlet no aparece con una calavera en la mano?

Posiblemente una de las escenas más famosas y representadas del teatro universal es la conocida como el monólogo de ‘Ser o no ser’ de la obra ‘La tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca’ de William Shakespeare (evidentemente en su forma original en inglés de ‘To be or not to be’).

Si preguntásemos a cualquier persona que nos describieran esta escena, la inmensa mayoría respondería que en ella aparece Hamlet (protagonista principal de esta tragedia) y que recitaría el texto con una calavera en su mano.

Pero no, ese es un error muy común que tenemos asociado y que nunca (al menos a nivel profesional) se ha producido.

El soliloquio de ‘Ser o no ser’ corresponde originalmente a la escena primera del acto tercero (cabe destacar que en adaptaciones y versiones posteriores pueda variar el orden de la escena en la que se encuentre). Una escena en la que el príncipe de Dinamarca Hamlet declama el texto a solas y sin llevar absolutamente nada en la mano.

Sin embargo no es hasta el inicio del quinto acto cuando encontramos la escena en la que Hamlet tras su paso por el cementerio (tras regresar del destierro) se encuentra con unos sepultureros que desentierran una calavera y le indican que se trata de Yorick, quien había sido amigo de la infancia del protagonista de la obra.

Y es justamente ahí cuando realmente Hamlet toma la calavera en su mano y dice unas palabras a su añorado amigo, pero que nada tienen que ver con el mencionado ‘Ser o no ser’.

La fuerza escénica de ese momento hizo que, a lo largo de los años, la mayoría de carteles publicitarios en los que se anunciaba la obra de Shakespeare incluyeran una imagen ilustrando tal escena, pero a nivel declamatorio el momento que más sobrecogía a los espectadores era con el famoso soliloquio del ‘To be or not to be’, de ahí que ambas cosas acabaran asociadas y en la memoria colectiva.

¿Es cierto que los koalas no necesitan beber agua?

El koala es un simpático y pequeño mamífero marsupial originario de Australia y que es común verlo viviendo en soledad subido en una rama.

La mayor parte de su tiempo la pasan durmiendo y las pocas horas que están despiertos (alrededor de cuatro horas al día) las aprovechan para comer hojas de eucalipto (que es de lo que se basa generalmente su dieta alimenticia), aunque a falta de este árbol pueden comer hojas de otras especies.

Comúnmente se dice que los koalas no necesitan beber agua para subsistir, pero esta es una afirmación correcta solo en parte.

Gracias a la gran cantidad de agua que posee el eucalipto (se calcula que este tipo de árboles pueden llegar a consumir más de veinte litros de agua al día), al alimentarse el koala de sus hojas cubre de este modo y en gran medida la cantidad de líquido elemento que necesitaría para subsistir.

El hecho de tener poca actividad (y por ende un consumo de energía mínimo), además de poseer un metabolismo lento, hace que precise de poca agua, por eso las koalas hembras no suelen necesitar beber agua adicionalmente.

Pero en los koalas machos la cosa cambia un poco, porque sí que suele necesitar algo más de agua de la que las propias hojas le proporcionan, por lo que beben el líquido que sale tras arañar el tronco del eucalipto.

Cada vez es más común ver a un koala bebiendo agua y ello es debido a la subida de temperatura consecuencia del cambio climático.