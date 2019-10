Sabadell serà l'epicentre de la gestió de la contaminació atmosfrèrica

La Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Sabadell conformen el comitè impulsor d'un Congrés que planteja les eines de gestió i normatives d'implantació per a una millora de la qualitat de l'aire de la societat. Vuit de cada deu ciutadans superen els nivells màxims de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La contaminació provoca 3.500 morts anuals a la metròpolis de Barcelona. El Congrés servirà de marc per a la presentació de campanyes i solucions.